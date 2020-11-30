За вихідні у Києві зловили 65 п'яних водіїв

Олег Тимченко Кияни 09:36, 30.11.2020

У Києві 28 – 29 листопада патрульні поліцейські виявили 65 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL в прес-службі патрульної поліції Києва, на правопорушників було складено адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Всього за вихідні у місті сталося 110 дорожньо-транспортних пригод, з яких 8 – з потерпілими.

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