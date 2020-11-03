За смерть лікаря на Київщині, який загинув від COVID-19, заплатили майже 1,6 млн грн

Сім'я лікаря-терапевта з Київської області, який помер внаслідок інфікування COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, отримає фіндопомогу від держави.

Як повідомляє прес-служба Фонду фінансового страхування, виплата становить 1 млн 576 тисяч гривень.

У відомстві уточнили, що кошти надійдуть на рахунок сім'ї протягом декількох банківських днів.

Всього станом на початок листопада профінансовано відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" 19 сімей медичних працівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня на 68 році життя раптово помер головний санітарний лікар Тульчинського району Вінницької області Микола Кириченко.