"За погану поведінку": в київській школі сталася надзвичайна подія з учнем

У Києві через конфлікт з учителем учень гімназії №34 "Либідь" отримав тілесні ушкодження.

Мати потерпілого, Катерина Титаренко, заявила, що дитину ще з початку навчального року хочуть вигнати з гімназії, а зараз вчителі зайнялися рукоприкладством. Про це вона написала в групі "Батьки SOS" в Facebook.

"Мій син вчиться в 8 класі гімназії №34 Києва. Поведінка іноді бажає кращого, я це розумію і ми постійно розмовляємо з ним. З самого початку навчального року нас випихають зі школи і завжди він у всьому крайній, але як можуть вчителі займатися таким рукоприкладством під час навчального процесу? " - написала Титаренко.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

На опублікованих в пості фотографіях на тілі дитини видно синці. Як написала в коментарях директор гімназії Алевтина Багінська, травму хлопчик дійсно отримав через вчителя, але з волі нещасного випадку.

"Дитина під час перерви перебувала в кабінеті, поклавши при цьому ноги на парту. Після кількох зауважень вчителя він не відреагував, після чого педагог підійшов до нього і скинув ноги з парти. Дитина не втрималася і впала зі стільця", - пояснила директор.

Facebook "Батьки SOS"

За її словами, дитина стверджувала, що відчуває себе нормально і в медпункт не зверталася. Мати хлопчика, за словами Багінської, теж не дзвонила їй з цього приводу.

Однак така версія викликала сумніви у користувачів соцмережі. Вони вважають, що такі синяки не могли бути отриманими через падіння зі стільця.

"Дивні сліди. Схожі на удари палицею", "Звідки ж тоді симетричні довгі синці під пахвами? Від яких елементів стільця", - написали коментатори.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Директор школи пообіцяла опублікувати деталі внутрішнього розслідування події.

Facebook "Батьки SOS"

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