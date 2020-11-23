Під Києвом ув'язнених у колонії утримували з грубими порушеннями

Олег Тимченко Кияни 17:07, 23.11.2020 Оновлено: 17:21, 23.11.2020

У Бучанській виправній колонії №85 під час перевірки виявлено грубі порушення утримання ув'язнених.

Як розповіли у пресслужбі Київської обласної прокуратури, люди перебували в камерах дисциплінарного утримання без належних умов.

"Через відсутність належного обігріву приміщень ізолятора, де містилися засуджені, рівень температури повітря не відповідав встановленим вимогам. Це робить неможливим їх утримання в таких умовах", – уточнили у пресслужбі.

Повідомляється, що прокуратура зажадала негайно вжити заходів до усунення порушень законодавства.

"За результатами розгляду цієї вказівки всіх засуджених негайно звільнили з дисциплінарного ізолятора. На цей час вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб", – підумували в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Київському слідчому ізоляторі №13 15 листопада в одній із камер знайшли тіло ув'язненого, який, попередньо, наклав на себе руки. Пізніше стало відомо, що померлим у Київському слідчому ізоляторі №13 виявився 32-річний громадянин Грузії Бека Згуладзе.

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