За добу в Києві зупинили 30 п'яних водіїв

У Києві за минулу добу патрульні зупинили 30 автомобілів, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на порушників були складені адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього 26 листопада в місті сталося 95 дорожньо-транспортних пригод, з них 5 – із потерпілими.

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