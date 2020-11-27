За добу в Києві зупинили 30 п'яних водіїв

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
3,3 т.
Усього в місті сталося 5 ДТП із потерпілими

У Києві за минулу добу патрульні зупинили 30 автомобілів, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на порушників були складені адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього 26 листопада в місті сталося 95 дорожньо-транспортних пригод, з них 5 – із потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • Водій Chevrolet влаштував масштабне ДТП у Києві на Столичному шосе 24 листопада і збрехав, що є співробітником правоохоронних органів.

  • У Київській області під час зйомок фільму розбили ексклюзивний автомобіль – суперкар Lamborghini Huracan. Водій розігнав машину приблизно до 200 км/год, однак не впорався з керуванням на слизькій дорозі та врізався у дерева.

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