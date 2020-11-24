За добу в Києві зупинили 27 п'яних водіїв

Олег Тимченко Кияни 09:35, 24.11.2020 Оновлено: 09:57, 24.11.2020

За минулу добу в Києві патрульні поліцейські зупинили 27 водіїв, які керували автотранспортом у стані сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на порушників були складені протоколи за статтею 130 КУпАП.

Усього за добу в місті патрульні зафіксували 103 дорожньо-транспортні пригоди, з них 7 – з потерпілими.

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