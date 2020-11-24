За добу в Києві зупинили 27 п'яних водіїв
За минулу добу в Києві патрульні поліцейські зупинили 27 водіїв, які керували автотранспортом у стані сп'яніння.
Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на порушників були складені протоколи за статтею 130 КУпАП.
Усього за добу в місті патрульні зафіксували 103 дорожньо-транспортні пригоди, з них 7 – з потерпілими.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
У Києві з 16 до 22 листопада патрульна поліція зафіксувала на дорогах 716 дорожньо-транспортних пригод.
У Вишгородському районі Київської області 22 листопада внаслідок зіткнення Nissan та Mercedes постраждали 7 осіб.