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6 березня • оновлено в 13:48
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З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

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У грудні в Києві запустили офісний простір True Office площею 1 200 м². Розмістився він у будівлі колишнього заводу "Радар" за адресою: вул. Німецька, 1/32, що біля станції метро "Палац "Україна". Засновник спейсу підприємець Андрій Карпюк, розповів про те, як зародилася ідея проекту, про практику розміщення коворкінгів у колишніх промислових будівлях, і поділився планами.

Ідея створення робочих просторів в колись промислових будівлях за кордоном – не нова. Цей тренд вже повністю захопив європейські країни і продовжує підкорювати світ. Завдяки йому колись забуті і напівзруйновані будівлі отримують нове життя і, нарешті, стають корисними для городян.

Однією з найпоширеніших цілей реновації колишніх заводів і фабрик є розміщення там офісних просторів.

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

Для кращого розуміння процесу приведу кілька прикладів, як це реалізується не в Україні.

Величезна будівля на березі Шпрее в Берліні раніше виконувала роль фабрики трансформаторів і кабелів. Сьогодні ж на його площі розмістилося простір Kaos з коворкінгом, фотостудією і майстернями. Локація також використовується для проведення семінарів та виставок.

В одному з найпопулярніших нині місць для відпочинку – на Балі – теж пожвавлюють занедбані будівлі. Так, забута швейна фабрика перетворилася в просторий коворкінг Kinship Studio Bali.

Крім загального і окремих робочих просторів там є кафе, фотостудія і великий хол, де гості можуть поспілкуватися та обмінятися ідеями. Автори проекту намагалися не змінити все до невпізнання, а відновити, зберігши тим самим первозданний вигляд приміщення.

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

Будівля колишнього алкогольного заводу в чеському Брно, побудована ще на початку XIX століття, врятували від знесення, перетворивши його на сучасний коворкінг The Distillery. Щоб зберегти атмосферність старовинної споруди, архітектори спробували по мінімуму міняти конструкцію і обробку. До слова, в нашому коворкінгу ми теж залишили елементи епохи, у якій він був побудований, але про це пізніше.

Якщо говорити про тенденції перетворення будівель колишніх фабрик і заводів на території України, то останнім часом вона активно набирає обертів. Красномовний доказ – реновація заводів "Промприлад" в Івано-Франківську, "Галичскло" у Львові і паровозобудівного заводу в Харкові.

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

Київські ж приклади вже давно у всіх на слуху. Це арт-завод "Платформа" – тусовочне місце, яке народилося завдяки переробці Дарницького шовкового комбінату, і інноваційний парк Unit City, який розмістився на території колишнього мотоциклетного заводу.

Модернізація "Радару"

Ми ж взяли на себе відповідальність дати другий шанс колишній адміністративній будівлі заводу "Радар" у Києві.

Спочатку в планах було орендувати тільки одну частину будівлі під офіс – для розміщення відразу п'яти наших проектів саме ця локація підходила якнайкраще. Інші варіанти, які ми розглядали в цьому ж районі, були не такими просторими.

Слід додати, що при виборі місця не останню роль зіграло розташування: це та частина центру, яка не схильна до постійних заторів. До того ж тут зручна транспортна розв'язка і зовсім близько станція метро.

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

І ось в процесі створення офісу мрії з'явилася ідея розширити його до загального простору – не тільки для наших, а й для інших талановитих команд. Так, було прийнято рішення замість одного поверху задіяти одразу всі. У минулому ці приміщення виконували найрізноманітніші функції: одна зона була їдальнею, інша – банкетним залом, третя – кухнею, четверта – танцювальним майданчиком. Все з перерахованого залишалося в аварійному стані багато років і не використовувалося.

Все, що продовжувало абияк працювати – кабінети, які завод здавав під офіси різним фірмам і організаціям.

Нам пощастило орендувати будівлю повністю і дати йому шанс знову працювати на 100%. Створюючи проект перетворення локації, ми хотіли зберегти її початкові риси, наскільки це можливо, адже споруда, побудована в далеких 30-х роках, являє безумовну цінність як символ епохи.

Серед іншого ми відреставрували стару мармурову плитку, замість того щоб використовувати новий, більш функціональний матеріал. Я вважаю це рішення однією з головних фішок інтер'єру. Економічно вигідніше було б просто замінити покриття, але питання збереження таких нюансів було принциповим. Природно, ми оновили комунікації, інженерію, інтер'єри, але при цьому не зруйнували все "під нуль".

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

До слова, танцювальний зал ми теж плануємо відновити, адже це унікальний майданчик в центрі міста, площа якого не програє британському Empress Ballroom, де щорічно проходить міжнародний конкурс з бальних танців. Після закінчення робіт і "Радар" зможе проводити змагання подібних масштабів.

Вся ж частина будівлі, де колись готувалася і подавалася їжа, теж відновить початкову місію. Навіть віконце, через яке продавалися ароматні пиріжки, ми збережемо. Власне, випічку за оригінальним рецептом їдальні можна буде спробувати в стінах оновленої будівлі. Саме такі деталі збережуть історію цього місця, і кожен киянин або гість міста зможе до неї доторкнутися.

З забутого заводу – в сучасний спейс: як перевтілюється "Радар" у Києві

Якщо коротко говорити про сам процес ремонтних робіт, то це було дуже непросто – хоча б тому, що нам довелося вивезти купу мотлоху, який накопичився в приміщеннях за довгі роки. З огляду на площу, роботи велися буквально в режимі нон-стоп. Були проблеми і з деякими підрядниками. Але, на щастя, всі труднощі виявилися цілком переборними.

У планах – фуд-корт, тераса для вечірок і тату-салон

В результаті вдалося створити багатофункціональний простір для комфортної роботи. Вже працюють опенспейси і окремі кабінети, переговорки і кухня. Після ремонту колишній танцювальний зал буде також використовуватися як майданчик для конференцій.

З травня ми почнемо запускати в роботу всю будівлю: плануємо відкрити спортзал, барбершоп, тату-салон, дитячу кімнату. На першому поверсі розташується фуд-корт від Ulichnaya Eda з виходом на літню терасу. У теплу пору року там будуть проходити вечірки з виступами діджеїв та інші активності. Таким чином, ми поступово створюємо повноцінну екосистему, в якій одна частина буде доповнювати іншу. Мені здається, це цілком гідна заміна хаотичного використання цієї будівлі в минулі роки.

Більшість нефункціонуючих промислових приміщень в центрі міста осягає однакова доля. Вони багато років простоюють без діла, руйнуються самі або за допомогою забудовників, і на їх місці виростають висотки. Модернізація ж таких об'єктів дозволяє зберегти будівлі, яким 100, а часом і куди більше років, а разом з ними – історію міста.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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