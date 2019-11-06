З величезною діркою: в мережу потрапили сумні фото "ремонту" моста в Києві

У Києві досі не відремонтували міст на Привокзальній площі.

Як повідомили в Telegram-каналі "Kyiv LIVE", 9 жовтня комунальники, реагуючи на звернення про аварійний стан мосту, "відремонтували" його за допомогою ниток і скотча.

Через місяць міст залишається в аварійному стані. "І нікого не турбує, що там, за діркою в огорожі, залізничні колії і висота до них метрів так з 10", - написано в повідомленні.

"Ремонт" моста в Києві Kyiv LIVE

"Ремонт" моста в Києві Kyiv LIVE

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві після проведення ремонтних робіт прорвало водопровідну трубу. В мережу потрапили фото і відео.

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