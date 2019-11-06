Головна Новини
6 листопада • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

З величезною діркою: в мережу потрапили сумні фото "ремонту" моста в Києві

905 Читати матеріал російською

У Києві досі не відремонтували міст на Привокзальній площі.

Як повідомили в Telegram-каналі "Kyiv LIVE", 9 жовтня комунальники, реагуючи на звернення про аварійний стан мосту, "відремонтували" його за допомогою ниток і скотча.

Через місяць міст залишається в аварійному стані. "І нікого не турбує, що там, за діркою в огорожі, залізничні колії і висота до них метрів так з 10", - написано в повідомленні.

Новини
Київ огорнув казковий туман: чарівні фото
"Ремонт" моста в Києві

"Ремонт" моста в Києві

Kyiv LIVE

"Ремонт" моста в Києві

"Ремонт" моста в Києві

Kyiv LIVE

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві після проведення ремонтних робіт прорвало водопровідну трубу. В мережу потрапили фото і відео.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Онищенко Максим
Онищенко Максим
Зато ракету из пластмассы соорудили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Нормальный мост... Совсем даже не уставший, а вполне отдохнувший. Чё вы придираетесь?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Khruslov Alexey, кто же мост скотчем ремонтирует ? Когда изолента есть, дбл блт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки