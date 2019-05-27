З сокирою і ножами: в Києві трапилася НП на брифінгу по ромських погромах

У Києві в Український кризовий медіа-центр увірвався чоловік із сокирою і перервав брифінг правозахисників щодо ромських погромів.

Інцидент трапився в понеділок, 27 травня, сказано в повідомленні прес-служби УКМЦ. Невідомий чоловік назвав себе представником батальйону Азов і мав при собі сокиру, ніж і шило.

"На місце прибула поліція і кваліфікувала предмети як побутові. У результаті інциденту ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Керівник Групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Лихачов повідомив у Facebook, що у чоловіка з сокирою була "група підтримки" в залі.

"Вибіг товариш у камуфляжі і бадьорим голосом став перекрикувати виступаючого, розповідаючи, що всі кишенькові злодії – роми. Поштовхавшись з охоронцем прес-центру, який спробував закликати його до порядку, товариш витягнув з сумки два ножі, сокиру і дві пляшки віскі, і демонстративно поклав у зручну кишеню балончик, просто щоб був під рукою. На цьому етапі в прес-центр зайшла поліція в касках, броніках і зі зброєю, і всіх випровадила на вихід", – розповів він.

НП на брифінгу в Києві Facebook В'ячеслава Лихачова

НП на брифінгу в Києві Facebook В'ячеслава Лихачова

НП на брифінгу в Києві uacrisis.org

НП на брифінгу в Києві uacrisis.org

З'ясувалося, що чоловіка звати Максим Ярош. Він вів свою трансляцію подій у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті сталася масова бійка між ромами, в якій брали участь близько 100 осіб.

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