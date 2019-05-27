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З сокирою і ножами: в Києві трапилася НП на брифінгу по ромських погромах

6.6тЧитати матеріал російською

У Києві в Український кризовий медіа-центр увірвався чоловік із сокирою і перервав брифінг правозахисників щодо ромських погромів.

Інцидент трапився в понеділок, 27 травня, сказано в повідомленні прес-служби УКМЦ. Невідомий чоловік назвав себе представником батальйону Азов і мав при собі сокиру, ніж і шило.

"На місце прибула поліція і кваліфікувала предмети як побутові. У результаті інциденту ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

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Керівник Групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Лихачов повідомив у Facebook, що у чоловіка з сокирою була "група підтримки" в залі.

"Вибіг товариш у камуфляжі і бадьорим голосом став перекрикувати виступаючого, розповідаючи, що всі кишенькові злодії – роми. Поштовхавшись з охоронцем прес-центру, який спробував закликати його до порядку, товариш витягнув з сумки два ножі, сокиру і дві пляшки віскі, і демонстративно поклав у зручну кишеню балончик, просто щоб був під рукою. На цьому етапі в прес-центр зайшла поліція в касках, броніках і зі зброєю, і всіх випровадила на вихід", – розповів він.

НП на брифінгу в Києві

НП на брифінгу в Києві

Facebook В'ячеслава Лихачова

НП на брифінгу в Києві

НП на брифінгу в Києві

Facebook В'ячеслава Лихачова

НП на брифінгу в Києві

НП на брифінгу в Києві

uacrisis.org

НП на брифінгу в Києві

НП на брифінгу в Києві

uacrisis.org

З'ясувалося, що чоловіка звати Максим Ярош. Він вів свою трансляцію подій у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті сталася масова бійка між ромами, в якій брали участь близько 100 осіб.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Лобанова Галина
Лобанова Галина
Спасибo всем тeм, ктo показaл мне чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁84cr5vi Пpоcтo прoйдя опроc пoлучилa пoчти полугодовую зapплaтy)) Пользуйтеcь, пoка есть возмoжность=)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
На окраине нет фашистов, ну, разве что, кроме служащих "азова", " айдара, " правого сектора" и нескольких десятков тысяч никуда не вступивших. Ну, а кроме этих, точно больше нет. Хайль- Гитл... простите, слава укрАйине!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Миценко Андрей, хохляра не ной))) у нас презик еврей,и премьер - еврей))) а то,что цыгане ,ворье- прям тайна ))))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Потому шо Украина свободная демократическая страна. Кто хочет тот то и делает. Тут вам не Мордор !!!
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