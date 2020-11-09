З поїзда Київ – Маріуполь зняли п'яного пасажира. Відео

З поїзда Київ-Маріуполь 8 листопада поліція висадила пасажира в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє "Акцент", потяг вирушив зі столиці о 16:32, а вже о 19:43 правоохоронці прийшли за чоловіком (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Він випивав зі своїм товаришем в плацкарті, сусідам це не подобалося і вони звернулися до співробітників поліції.

У свою чергу, пасажир заявляв про незаконні дії з боку правоохоронців і намір звернутися до суду. В цей час його друг зняв те, що відбувається на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві п'яний водій наїхав на дорожній відбійник, у нього виявили 1,3 проміле алкоголю.