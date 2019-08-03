З метро Києва зникнуть жетони і безконтактні картки: як тепер будемо платити

Не встигли кияни звикнутися з думкою про зникнення жетонів для оплати проїзду в метро, як Київський метрополітен підніс ще один сюрприз для користувачів підземки – слідом за жетонами з обороту виведуть і зелені картки метро.

Як незабаром жителі й гості столиці будуть платити за проїзд – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Жетони підуть в історію, а з ними і безконтактна картка

Із 31 жовтня 2019 року Київський метрополітен повністю виводить жетони з обороту. Оголошення про майбутні зміни висять на всіх станціях метро. У такий спосіб підземка натякає на те, що з 1 листопада метрополітен переходить на повністю автоматизовану систему оплати проїзду.

жетони

Однак наступною несподіванкою для киян і гостей столиці став той факт, що слідом за жетонами зникнуть і так звані зелені картки метро. Точної дати не називають, але картки вже перестали продавати на станції метро "Теремки".

"У перспективі, за рішенням міста, повинен працювати тільки електронний квиток. 29 липня вже перший вестибюль на "Теремках" так заробив. Картки метро не продаються, проходити ще можна", – повідомила прессекретар метрополітену Наталія Макогон.

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Як відомо, ще з 2017 року повністю жетони прибрали зі станції метро "Кловська", замість них пасажирам запропонували купувати разовий квиток із QR-кодом, або ж користуватися безконтактними картками.

З середини липня 2019 року від продажу жетонів відмовилися в окремих вестибюлях станцій метро "Нивки", "Іподром", "Теремки" і "Позняки", а з 24 серпня їх не будуть видавати на станціях "Дніпро" і "Червоний хутір". З червня у вестибюлях метро також більше не працюють автомати з продажу жетонів.

Як будемо платити

Після скасування жетонів і безконтактних карток у столичному метрополітені пропонують скористатися такими видами оплати проїзду:

безконтактна банківська картка, або ж через мобільний телефон із підтримкою Apple Pay чи Google Pay;

е-квиток і "Картка киянина";

одноразовий квиток із QR-кодом.

З першим варіантом користувачі метро вже добре знайомі. На кожній станції стоять жовті турнікети, через які можна провести оплату завдяки банківській картці з функцією Pay Pass.

Другий варіант зараз на етапі тестування, але ним уже досить активно користуються як у підземному, так і в наземних видах транспорту.

Е-квиток або Kyiv Smart Card у метро діє за аналогією з безконтактними зеленими картками. Купити його можна у вестибюлях станцій метро "Хрещатик", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Акедеммістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" і "Почайна". Крім цього, обзавестися карткою можна в "Т-Кіосках" і автоматах з продажу електронних квитків. Вони встановлені на всіх станція метро, але перші підключили поки тільки на "Хрещатику" й "Академмістечку". Вартість картки – 50 гривень.

Автомат із продажу е-квитків Фото: Юрій Назаров

Купивши транспортну картку, пасажир повинен буде зареєструвати її на сайті в особистому кабінеті, де можна відслідковувати всі проведені операції з карткою, а також поповнювати на ній рахунок.

Крім того, поповнити картку можна і в інших місцях:

у касах метрополітену;

в автоматах із продажу електронних квитків;

у мобільному додатку KyivSmartCity;

KyivPayBot у телеграм і Facebook;

KyivMetroBot у телеграм і Facebook;

у боксах самообслуговування Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click;

у кіосках "Преса", "ТурІнфо", "Т-Кіосках";

у платіжних системах Іpay, Portmone, EasyPay, Приват24;

У випадку з метро на поповнення е-квитка діє та ж система знижок, що і з поповненням безконтактної зеленої картки. Тобто, поповнивши Kyiv Smart Card на 50 поїздок, кожна вам обійдеться у 6,50 гривні, замість стандартних 8.

Як і картка метро, е-квиток просто прикладається до турнікету з синьою наклейкою Kyiv Smart Card. У найближчому майбутньому всі турнікети будуть переведені на зчитування Smart-картки.

"Картка киянина" розрахована на пільгову групу пасажирів, оформити її можна у будь-якому відділенні "Ощадбанку", а діє вона за принципом е-квитка. Поповнювати муніципальну картку не потрібно, кількість пільгових поїздок протягом року – необмежена.

Одноразовий квиток із QR-кодом можна буде купити в касах метрополітену або в автоматах з продажу електронних квитків.

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