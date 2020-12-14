З Києва запускають Інтерсіті на гірськолижний курорт України

Анна Прийма Кияни 13:17, 14.12.2020 Оновлено: 13:37, 14.12.2020

"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 з Києва в Славське.

Як повідомляє пресслужба УЗ, Hyundai Rotem почне курсувати з 15 грудня і буде зручним для пасажирів, які планують подорожі на гірськолижний курорт Карпат.

Пасажирам дозволено безкоштовно перевозити із собою понад встановлену норму ручної поклажі лижі й палиці до них, сноуборд.

  • З Києва відправлення о 5:59, прибуття – о 13:16

  • Зі Славського відправлення о 16:20, прибуття в столицю – 23:57

На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" вирішила відновити рух частини скасованих поїздів, а також запустити додаткові.

  • Пасажири зможуть подорожувати в популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів і Хмельницький – Лисичанськ.

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