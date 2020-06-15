З Києва до "Борисполя" знову запустили експрес: який маршрут поїзда
Курсування рейсового автобуса Kyiv Boryspil Express, сполученням Київ-Бориспіль-Київ, відновлюється в понеділок, 15 червня.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в Telegram-каналі. Потяги зупинятимуться на станицях "Видубичі" і "Дарниця".
"З 15 червня відновлюємо курсування Kyiv Boryspil Express в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Бережіть здоров'я, не забувайте про засоби захисту і плануйте подорожі!", – попередили залізничники.
Зі свого боку в "Укрзалізниці" пообіцяли ретельно дезінфікувати поїзда перед рейсами і після них, а бригади залізничників забезпечити масками іншими засобами індивідуального захисту.
Крім того, опубліковано розклад руху експресу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Києві частково відновили рух міських електропоїздів. Електрички курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.