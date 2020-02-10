З інтернетом та спортмайданчиками: Кличко показав, як оновлюють дитсадок на Оболоні у Києві

Завершити реконструкцію дитячого садка № 436 в Оболонському районі на вулиці Автозаводській у Києві повинні вже у травні 2020 року.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ми продовжуємо будівництво та реконструкцію дитячих садочків, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці. Вже в травні завершать усі роботи в дитсадку № 436 в Оболонському районі, на вулиці Автозаводській. Приміщення закладу було старим і "втомленим", тому взялися за його реконструкцію", – написав Кличко.

kiev.klichko.org

На сьогодні у садку вже замінили покрівлю, влаштували водовідведення та оновили каналізацію, встановили нові вікна та двері. Завершили роботи з оновлення фасаду, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі, оновили систему опалення. Встановили і відеоспостереження. Наразі в садочку тривають внутрішні роботи.

"В оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштують музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. В дитсадку буде інтернет, а в кожній групі – по телевізору. Впорядкують і територію – встановлять сучасні спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси", – додав мер Києва.

Нагадаємо, за кілька останніх років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 27 дитсадків.

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