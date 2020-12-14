Українці зраділи демонтажу "чаклунського" капелюха з ялинки в Києві, але задалися ще одним питанням

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
12,1 т.
З головної ялинки України зняли 'чаклунський' капелюх

Українці відреагували на демонтаж казкового капелюха з головної ялинки, який встановили на Софійській площі в Києві.

Користувачі соціальної мережі Facebook загалом позитивно поставилися до такого рішення влади. "Ну, слава Богу, бо в такому святому місці, поруч із Софією, і цей ковпак", – написала Наталя.

"Ура! Здоровий глузд переміг", – зазначила Вікторія.

Користувачі позитивно оцінили демонтаж капелюхи
Українці вважають правильним, рішення влади зняти прикрасу
"Здоровий глузд переміг"

Але більшість українців цікавиться тим, скільки коштувало така новорічна прикраса для бюджету.

"А скільки було сплачено за проєктування, виготовлення, встановлення та демонтаж цієї прикраси? І з якого бюджету?" – запитав Геннадій.

Найчастіше можна почути запитання про те, скільки коштував капелюх для бюджету

Цим питанням задавалися і інші користувачі, підкреслюючи, що цих грошей потребує багато людей.

Люди вважають, що гроші можна було витратити на інші потреби

Крім того, користувачка Люба обурилася, що були витрачені кошти на установку, а потім на демонтаж капелюха, за нестачі кисню в лікарнях.

"А гроші за цей паноптикум хто поверне? Або вони вже в шапці? Тобто в кого в кишені... Спочатку мільйони за встановлення шапки, потім за зняття... А потім нові гроші за зірку... Люди, це кінець. Це та ж фірма, яка Яникову (у 2013 році – Ред.) ялинку встановлювала. Двічі цього року заробили в країні, де люди в лікарнях без кисню задихаються", – підкреслила Люба.

Користувачі обурені тратою коштів у країні, де не вистачає кисню для лікарень

Як повідомляв OBOZREVATEL, замінити "чаклунський" капелюх традиційною різдвяною зіркою попросили представники протестантських церков України, які звернулися з відповідним проханням до мера столиці.

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