Українці зраділи демонтажу "чаклунського" капелюха з ялинки в Києві, але задалися ще одним питанням

Українці відреагували на демонтаж казкового капелюха з головної ялинки, який встановили на Софійській площі в Києві.

Користувачі соціальної мережі Facebook загалом позитивно поставилися до такого рішення влади. "Ну, слава Богу, бо в такому святому місці, поруч із Софією, і цей ковпак", – написала Наталя.

"Ура! Здоровий глузд переміг", – зазначила Вікторія.

Але більшість українців цікавиться тим, скільки коштувало така новорічна прикраса для бюджету.

"А скільки було сплачено за проєктування, виготовлення, встановлення та демонтаж цієї прикраси? І з якого бюджету?" – запитав Геннадій.

Цим питанням задавалися і інші користувачі, підкреслюючи, що цих грошей потребує багато людей.

Крім того, користувачка Люба обурилася, що були витрачені кошти на установку, а потім на демонтаж капелюха, за нестачі кисню в лікарнях.

"А гроші за цей паноптикум хто поверне? Або вони вже в шапці? Тобто в кого в кишені... Спочатку мільйони за встановлення шапки, потім за зняття... А потім нові гроші за зірку... Люди, це кінець. Це та ж фірма, яка Яникову (у 2013 році – Ред.) ялинку встановлювала. Двічі цього року заробили в країні, де люди в лікарнях без кисню задихаються", – підкреслила Люба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замінити "чаклунський" капелюх традиційною різдвяною зіркою попросили представники протестантських церков України, які звернулися з відповідним проханням до мера столиці.