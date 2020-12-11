З головної ялинки України знімуть "скандальний" казковий капелюх

Казкову капелюх, що прикрашає головну новорічну ялинку країни на Софійській площі в Києві, замінять восьмиконечной зіркою.

Про це повідомило "Сегодня" з посиланням на коментар президента Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який є організатором новорічних святкувань у столиці. Він нагадав, що на Софійській площі розмістили новорічну інсталяцію, темою якої є казковий ліс.

"Але мабуть люди не розуміють цього, або не хочуть розуміти. Тому буду лаконічним: за ніч до свята Святого Миколая, ми знімемо казковий капелюх з ялинки і замінимо його на восьмигранну зірку", – розповів він.

Установка капелюха викликала бурхливі обговорення в українців. Декому атрибут дуже сподобався, а хтось порівняв його з "чаклунським ковпаком".

Раніше в коментарі "Радіо Свобода" Добруцький пояснив, що вперше зробили святкову інсталяцію, орієнтуючись на дітей, а не на дорослих. Тому використовували в прикрасах традиційні елементи – шишки, грибочки, жолуді, білочок, сов.

Під ялинкою планували розмістити інтерактивний пеньок з годинником і маленьким кафе.

А 12 грудня збиралися розпочати монтаж величезного казкового капелюха над усім новорічним містечком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.