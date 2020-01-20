Головна Новини
20 січня • оновлено в 20:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Янгол відправився в небо: в Києві похоронили бортпровідницю літака МАУ. Фото

9.9т
Читати матеріал російською

У Києві в понеділок, 20 січня, похоронили 25-річну бортпровідницю фатального рейсу PS752 Юлія Сологуб, тіло якої доставили з Ірану.

Про це повідомляється на сторінці Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У Дарниці провели повітряного янгола в небо... Як правило, бортпровідники називають рейс "крайнім", а не "останнім". Але цього разу для всіх членів екіпажу і пасажирів рейсу PS752 він виявився дійсно останнім... Сьогодні Дарниця надала останній притулок одному з членів золотого екіпажу – Юлії Сологуб, їй було лише 25", – сказано в повідомленні.

Новини
Несли квіти й плакали: у Києві попрощалися із загиблими пілотами МАУ
У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ

Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

Загибла дівчина народилася на Волині, в Нововолинську. У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років, бортпровідницею Юлія працювала близько півроку.

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

Раніше всю Україну зворушили кадри з чоловіком Сологуб. Про загибель дружини чоловік дізнався від журналістів, коли зустрічав літак у "Борисполі". Почувши про катастрофу, чоловік впав на коліна перед портретом дружини і попросив у неї вибачення, поцілувавши фото.

Чоловік Юлії Сологуб в аеропорту

Чоловік Юлії Сологуб в аеропорту

Facebook quick2reply

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Сторінка Юлії в соцмережі

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Юлію Сологуб похоронили в Києві

Сторінка Юлії в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
Теги
МАУ літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги