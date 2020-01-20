Янгол відправився в небо: в Києві похоронили бортпровідницю літака МАУ. Фото

У Києві в понеділок, 20 січня, похоронили 25-річну бортпровідницю фатального рейсу PS752 Юлія Сологуб, тіло якої доставили з Ірану.
Про це повідомляється на сторінці Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"У Дарниці провели повітряного янгола в небо... Як правило, бортпровідники називають рейс "крайнім", а не "останнім". Але цього разу для всіх членів екіпажу і пасажирів рейсу PS752 він виявився дійсно останнім... Сьогодні Дарниця надала останній притулок одному з членів золотого екіпажу – Юлії Сологуб, їй було лише 25", – сказано в повідомленні.
У Києві похоронили бортпровідницю МАУ
Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва
У Києві похоронили бортпровідницю МАУ
Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва
У Києві похоронили бортпровідницю МАУ
Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва
Загибла дівчина народилася на Волині, в Нововолинську. У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років, бортпровідницею Юлія працювала близько півроку.
Юлію Сологуб похоронили в Києві
Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва
Раніше всю Україну зворушили кадри з чоловіком Сологуб. Про загибель дружини чоловік дізнався від журналістів, коли зустрічав літак у "Борисполі". Почувши про катастрофу, чоловік впав на коліна перед портретом дружини і попросив у неї вибачення, поцілувавши фото.
Чоловік Юлії Сологуб в аеропорту
Facebook quick2reply
Юлію Сологуб похоронили в Києві
Сторінка Юлії в соцмережі
Юлію Сологуб похоронили в Києві
Сторінка Юлії в соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк.
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