Янгол відправився в небо: в Києві похоронили бортпровідницю літака МАУ. Фото

У Києві в понеділок, 20 січня, похоронили 25-річну бортпровідницю фатального рейсу PS752 Юлія Сологуб, тіло якої доставили з Ірану.

Про це повідомляється на сторінці Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У Дарниці провели повітряного янгола в небо... Як правило, бортпровідники називають рейс "крайнім", а не "останнім". Але цього разу для всіх членів екіпажу і пасажирів рейсу PS752 він виявився дійсно останнім... Сьогодні Дарниця надала останній притулок одному з членів золотого екіпажу – Юлії Сологуб, їй було лише 25", – сказано в повідомленні.

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

У Києві похоронили бортпровідницю МАУ Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

Загибла дівчина народилася на Волині, в Нововолинську. У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років, бортпровідницею Юлія працювала близько півроку.

Юлію Сологуб похоронили в Києві Facebook Дарницької міськрайонної державної адміністрації Києва

Раніше всю Україну зворушили кадри з чоловіком Сологуб. Про загибель дружини чоловік дізнався від журналістів, коли зустрічав літак у "Борисполі". Почувши про катастрофу, чоловік впав на коліна перед портретом дружини і попросив у неї вибачення, поцілувавши фото.

Чоловік Юлії Сологуб в аеропорту Facebook quick2reply

Юлію Сологуб похоронили в Києві Сторінка Юлії в соцмережі

Юлію Сологуб похоронили в Києві Сторінка Юлії в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!