У Києві закриватимуть новорічні ярмарки, – Рубан

У Києві за порушення карантину будуть карати організаторів новорічних ярмарків

Як розповів OBOZREVATEL начальник Головного управління столичної Госпродспожівслужби Олег Рубан, перевіркою дотримання встановлених правил займуться фахівці.

"З сьогоднішнього дня (22 грудня – Ред.) ми виходимо на ці об'єкти, і якщо не дотримуються правила, почнемо припиняти (роботу святкових локацій – Ред.), або передавати справи до правоохоронних органів", – підкреслив Рубан.

Він уточнив, що під час відкриття новорічних локацій серед порушень було помічено, що деякі їх організатори не інформували всіх учасників та гостей про необхідність карантинних обмежень.

Для того, щоб уникнути закриття та проблем з законом, ярмаркам необхідно дотримуватися простих умов.

"Основне – соціальна дистанція та наявність засобів індивідуального захисту в закритих приміщеннях", – резюмував Рубан.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі. Незважаючи на карантинні обмеження, багато відвідувачів були без засобів індивідуального захисту і не дотримувалися соціальну дистанцію.