"Яндекс" придбав права на серіал "Слуга народу" в Росії: з'явилася відповідь "Кварталу"

Російська газета "Ведомости" повідомила, що компанія "Яндекс", яку заборонено в Україні, придбала права на показ серіалу "Слуга Народу" з обраним президентом Володимиром Зеленським.

У матеріалі видання відзначається, що глядачі в РФ зможуть подивитися стрічку на сервісі "Кинопоиск" (заблокований в Україні. – Ред.) за підпискою.

Уточнюється, що спочатку в "Яндексі" заявили, що компанія купила ексклюзивні права на серіал для показу в російському сегменті інтернету. Пізніше з'ясувалося, що компанія не набула ексклюзивних прав, а "Кинопоиск" є єдиним майданчиком, що транслюватиме стрічку.

"Слуга народу. Вибір" Facebook / Слуга народу

"Це не заважає іншим компаніям за бажання придбати права на серіал", – уточнив представник "Яндекс".

У прес-службі студії "Квартал 95" відповіли "Інтерфакс-Україна", що не продавали права на інтернет-трансляцію серіалу "Слуга народу", а міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

"Слуга народу" - Володимир Зеленський у ролі Василя Голобородька Facebook / Слуга народу

"Міжнародною дистрибуцією серіалу "Слуга народу" і ще кількох проектів, зроблених студією "Квартал 95", зокрема "Розсміши коміка", "Розсміши коміка. Діти", займається компанія Eccho Rights (входить до складу однієї з найбільших в Азії медіа-і розважальних компаній CJ ENM. – Ред.)", – уточнили в відомстві.

За даними видання, "Слуга народу" був заблокований у Росії з 22 травня за проханням правовласника.

"Слуга народу" - головні герої Facebook / Слуга народу

Як повідомляв OBOZREVATEL, довкола третього сезону серіалу "Слуга народу" в Україні ще до його виходу прогримів скандал. Комітет виборців вимагав від Зеленського оплатити показ із виборчого фонду.

У відповідь колектив студії "Квартал 95" назвав хвилю боротьби зі стрічкою політичними боями без правил. У підсумку серіал вийшов за кілька днів до виборів президента України.

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