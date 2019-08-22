"Якщо Бадоєв перетворить парад на кліп...": Зеленському зробили попередження

Кліпмейкеру Алану Бадоєву варто було би знімати рекламний промо-ролик про Збройні Сили України, а не керувати підготовкою "Ходи Гідності" до Дня Незалежності.
Таку думку висловив військовий експерт Тарас Жовтенко в ефірі ObozTV. Він наголосив, що якщо парад на День Незалежності 24 серпня перетвориться "на кліп" – то до команди президента Володимира Зеленського виникнуть "дуже великі запитання".
Жовтенко зауважив, що парад в сучасній Україні має свій сенс і символізм.
"Але це однозначно не хореографія, у якій немає нічого спільного зі стройовим кроком. Тобто такий формат в нинішніх українських реаліях – як мінімум, дивний", – заявив експерт.
Жовтенко звернув увагу, що в умовах реальної війни традиційний військовий парад виглядав би набагато більш органічно, ніж запланована командою президента "Хода".
"Якщо ми побачимо плюс-мінус таку ж серйозну річ, як минулого року, тоді це буде доречно. Якщо це перетвориться на кліп... Ну... Будуть виникати дуже великі запитання", – попередив він.
Алан Бадоєв готує парад на День Незалежності
instagram.com/alanbadoev
На питання, чи можливий в Україні військовий заколот, він відповів: "На даному етапі – ні. Але теоретично фундамент до цих подій може бути закладений. Якимись необережними висловлюваннями, необережними діями...".
І парад Бадоєва, на думку експерта, теж відноситься до таких "необережних дій".
"Звичайно, ми ще не бачили кінцевого результату. Але якщо кінцевий результат буде таким, на який натякає особистість головного відповідального... Це може бути одною із цеглинок у фундамент таких речей (військового заколоту. – Ред.)", – уточнив він.
Жовтенко вважає, що влада не хоче прислухатися і до кінця зрозуміти українських воїнів.
"Поки що ці речі просто демотивують. А в що це може вилитися далі...", – додав він.
За його словами, організацією "Ходи" мають займатися люди, "які розуміють, що таке військовий парад і як він має виглядати".
"Якщо ми говоримо про професійну армію, ми повинні підкреслювати її професіоналізм символічними кроками... Легковажно ставитися і ставити експерименти настільки радикальні – сьогодні, мені здається, не своєчасно", – уклав експерт.
Алан Бадоєв готує парад на День Незалежності
instagram.com/alanbadoev
OBOZREVATEL нагадує історію з парадом на День Незалежності-2019:
Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності, а замість цього виділити гроші на премії для військовослужбовців.
Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.
Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду "Ходу Гідності".
Як стало відомо, режисерами "Ходи" президент призначив кліпмейкера Алана Бадоєва і хореографа Олену Коляденко.
Перша репетиція маршу відбулася 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" в Києві. Вона викликала появу в соцмережах багатьох мемів, єхидних коментарів і критичних зауважень.
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