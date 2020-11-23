Якою була Бесарабка в Києві 30 років тому: раритетне фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 23.11.2020

У мережі опублікували фото Бессарабської площі в Києві радянських часів. Знімок датований 1989 роком.

Фотографією поділився Ігор Потабачний в столичній групі на сторінці Facebook.

Площа розташована в Шевченківському районі, між Хрещатиком, бульваром Тараса Шевченка, Великою Васильківською вулицею, Крутим узвозом, вулицею Басейною.

Бессарабка
Ігор Потабачний, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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Кияни

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