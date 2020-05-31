Яким Київ бачить партія Тимошенко? Презентація Віталія Нестора онлайн

Кияни 14:48, 31.05.2020 Оновлено: 14:49, 31.05.2020

31 травня 2020 року, до Дня міста, відбулася онлайн-презентація Нової стратегії Києва.

Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

"Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом", – зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина".

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com.

Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн:

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