Головна Новини
31 травня • оновлено в 15:03
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Яким Київ бачить партія Тимошенко? Презентація Віталія Нестора онлайн

934
Читати матеріал російською

31 травня 2020 року, до Дня міста, відбулася онлайн-презентація Нової стратегії Києва.

Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

"Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом", – зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина".

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com.

Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "День Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Києва
Місце
Україна Київ
Тег
ВО Батьківщина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги