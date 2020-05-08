Які послаблення карантину запровадять у Києві з 12 травня: Кличко оприлюднив перелік

З 12 травня в Києві планують запровадити перший етап послаблень карантину через коронавірус COVID-19.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив на брифінгу, чого саме стосуватимуться пом'якшення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кличко розповів про послаблення в столиці

Влада планує відкрити в Києві:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2);

перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більш як один клієнт на кожну послугу одночасно);

парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб;

тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

Також зможуть працювати:

адвокатські та нотаріальні бюро;

аудитори;

автокінотеатри;

музеї просто неба;

бібліотеки (поки тільки на видавання книг, без роботи читальних залів).

Кличко наголосив, що дотримання правил безпеки працівниками та відвідувачами закладів є обов’язковим.

"Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. Обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски, він або не заходить у приміщення, або це відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", – зазначив він.

Водночас на першому етапі послаблень закритими залишаться:

великі торгово-розважальні центри;

школи;

дитячі садочки;

дитячі майданчики;

прибережні зони відпочинку.

Щодо роботи громадського транспорту мер зазначив, що наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень в нинішньому, обмеженому режимі.

"Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту – тролейбусів і трамваїв", – додав він.

Бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи.

"Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загалом кількість інфікованих коронавірусом у Києві становить 1721 особа, з них 32 померли і 127 одужали.