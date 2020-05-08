Які послаблення карантину запровадять у Києві з 12 травня: Кличко оприлюднив перелік
З 12 травня в Києві планують запровадити перший етап послаблень карантину через коронавірус COVID-19.
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Мер столиці Віталій Кличко повідомив на брифінгу, чого саме стосуватимуться пом'якшення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Влада планує відкрити в Києві:
непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2);
перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більш як один клієнт на кожну послугу одночасно);
парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб;
тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;
невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).
Також зможуть працювати:
адвокатські та нотаріальні бюро;
аудитори;
автокінотеатри;
музеї просто неба;
бібліотеки (поки тільки на видавання книг, без роботи читальних залів).
Кличко наголосив, що дотримання правил безпеки працівниками та відвідувачами закладів є обов’язковим.
"Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. Обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски, він або не заходить у приміщення, або це відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", – зазначив він.
Водночас на першому етапі послаблень закритими залишаться:
великі торгово-розважальні центри;
школи;
дитячі садочки;
дитячі майданчики;
прибережні зони відпочинку.
Щодо роботи громадського транспорту мер зазначив, що наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень в нинішньому, обмеженому режимі.
"Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту – тролейбусів і трамваїв", – додав він.
Бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи.
"Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", – наголосив Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, загалом кількість інфікованих коронавірусом у Києві становить 1721 особа, з них 32 померли і 127 одужали.