"Якби удар був вище, не було ні мізків, ні зору": у Києві школяр по-звірячому побив однокласника

У київській гімназії "Ерудит" між семикласниками стався конфлікт через невдалий пас на уроці фізкультури. В результаті один з учнів завдав своєму однокласнику удар такої сили, що вибив під основу один передній зуб і відколов частину сусіднього, травмував перенісся і область очниці.

Батьки забіяки компенсувати лікування хлопця не поспішають. Більш того, коли мама постраждалого хлопчика стала наполягати на тому, що після такого конфлікту діти в одному навчальному закладі перебувати не можуть, батьки відмовилися переводити кривдника. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Наздогнав і завдав удару

Учні 7 класу під час уроку фізкультури грали в футбол на шкільному майданчику. Семикласник В'ячеслав (імена хлопців змінені) отримав від когось із хлопців невдалий пас, який він не зміг прийняти, щоб зробити нормальну передачу. Але це не сподобалося його однокласнику Павлу. І між дітьми виникла перепалка.

Гімназія "Ерудит" abcnews

"Павло вирішив з'ясувати стосунки після уроку. Як розповіли однокласники, у них була звичайна словесна перепалка. Але Павлу здалося цього мало, мабуть, він вирішив показати, хто тут господар. Як видно з відеокамер школи, він наздоганяє В'ячеслава і завдає йому точковий удар в голову. Син не очікував цього. У нього вибитий передній зуб, ще три зуба поруч хитаються, травмоване перенісся і синець під оком. Нас тепер чекає довге лікування у стоматолога, перевірка на МРТ. Не кажучи вже про психологічну травму, яка у сина може залишитися на все життя", – розповіла OBOZREVATEL мама В'ячеслава – Світлана.

Найбільше маму вразило, що через якусь звичайну хлоп'ячу сварку на футбольному полі, у Павла виникли незрозуміла агресія і бажання все вирішити силою. І це при тому, що кривдник майже на голову вище В'ячеслава.

Здивувала і реакція батьків Павла на цю ситуацію: "Батько Павла був зайнятий і знайшов час для зустрічі тільки на четвертий день. Ми говорили по телефону, і він попросив не розповідати про цей випадок публічно, попросив, щоб я не подавала скаргу в поліцію", – розповідає Світлана.

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Батьки навіть не квапляться вирішувати конфлікт. "Ймовірно, їх заспокоює, що кримінальна відповідальність настає з 16 років, а їх синові тільки 12", – додає мама В'ячеслава.

За словами адвоката Світлани, батькам кривдника було запропоновано сплатити матеріальні і моральні збитки потерпілим. І щоб не допустити подальших конфліктів, перевести учня, який влаштував бійку, в інший навчальний заклад. Однак досі батьками Павла нічого не зроблено. Судячи з усього, переводити сина в іншу школу вони поки не збираються.

Болить голова і йде кров

Зараз В'ячеслав проходить курс лікування в стоматологічній клініці, у невролога і психолога. Уже тиждень хлопчика турбують головні болі, а з носа часто йде кров.

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"Доктор в приймальні травмпункту сказав мені, щоб я раділа, що удар припав на верхню щелепу. Тому що якби удар такої сили був вище – в скроню чи область очей, то не було б ні мізків, ні зору. І абсолютно всі лікарі, які оглядали сина, питали, а чим його вдарили? Що було в руці у хлопця? Ніхто не вірить, що можна було так сильно вдарити просто кулаком. За словами учнів та вчителів школи, на кісточках пальців у Павла не було ні подряпин, ні гематом, взагалі ніяких слідів від удару. Але зазвичай на руці залишаються синці, коли удар йде в щелепу або зуби", – зазначає мама В'ячеслава

Відеокамери в школі не дозволяють побачити, чи було щось у руці у Павла в момент нападу. Але навіть будь-який затиснутий в кулаці предмет надає удару більше сили і завдає серйозні травми.

"Я як тренер хочу сказати, що будь-яка бойова дисципліна в першу чергу вчить обходити прямі удари в голову. Адже голова – це найважливіша частина тіла. Удар навіть не в повну силу може привести до травми, і як наслідок інвалідності. Я не впевнений, що можна вважати нормою з такою силою бити в обличчя під час з'ясування стосунків, особливо в такому віці. Можливо, що якийсь предмет в руці бійця і був, але в цьому вже повинні розібратися компетентні органи", – прокоментував ситуацію OBOZREVATEL кандидат в майстри спорту, призер Кубка Світу з кікбоксингу Дмитро Русецький.

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Позиція гімназії

У гімназії "Ерудит" докладно коментувати ситуацію не хочуть. За словами завуча по виховній роботі Світлани Чепурної, заклад зараз розбирається в конфлікті.

"Ми проводимо своє внутрішнє розслідування, все робимо в рамках закону. Проводимо роботу з обома хлопчиками, з'ясовуємо, як це сталося і чому. Раніше цей учень конфліктністю не відрізнявся, на нього не скаржилися. На жаль, сталася така ситуація, яка призвела до травмування одного з учнів. Я як завуч не можу вставати на чийсь бік, тому що вони обидва учні нашої школи. Ми спілкуємося як з учнями, так і з батьками", – пояснила нам Світлана Чепурна.

Що стосується питання про переведення учня, який вдарив однокласника, в іншу школу, то в гімназії вважають, що це повинен вирішувати психолог і батьки.

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"Питання їх спільного перебування в одній школі – це питання психологів. На жаль, підлітковий вік буває імпульсивним, хлопчики іноді сперечаються, бувають конфлікти. Але ми працюємо, вже написали план роботи після канікул з дітьми. Говорити з ними будемо про толерантне спілкування", – сказала завуч.

Проблеми можуть бути в сім'ї

Психологи вважають, що така несподівана агресія у підлітків може бути викликана як віком, так і вихованням в сім'ї. І радять самим батькам хлопця, який накинувся з кулаками на однокласника, звернутися до фахівців, поки не пізно.

"Причини невмотивованої агресії зазвичай криються в сім'ї. Про це може свідчити і факт, що батько знайшов час поговорити тільки на четвертий день після інциденту. Можливо, йому не цікавий син і його проблеми. У нього є інші важливі справи. А син підсвідомо привертає до себе увагу всіма можливими способами", – допустила в бесіді з нами психолог Інна Лук'янець.

За її словами, в майбутньому можуть бути ще більш агресивні прояви, тому що дитині не вистачає уваги, до того ж, він увійшов в підлітковий вік.

"Змінюється гормональний фон, збуджена нервова система домінує над гальмуванням. Агресія – це мікс емоцій: образа, злість, приниження. Це своєрідний захист організму від знищення. Отже, ситуація навколо дитини, в тому числі і сім'я, підтримують цей стан в ньому. Єдиний вихід – робота батьків з фахівцями, зміна методів виховання. Перевод цього учня в іншу школу вирішить проблему постраждалого хлопчика. але сам хлопець-агресор залишиться таким же, але тільки в іншій школі", – вважає психолог.

Мати потерпілого В'ячеслава днями все-таки написала заяву в поліцію. І має намір домагатися переведення Павла в іншу школу, а також компенсації з батьків кривдника за його поведінку. У самій же школі ситуація напружена, інші батьки так само переживають, що завтра жертвою підлітка можуть стати й інші учні.

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