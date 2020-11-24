Як зміниться центр Києва після переїзду офісів в промзону: пояснення генплану

Анна Прийма Кияни 16:03, 24.11.2020

При перенесенні державних, приватних установ та офісів з центру Києва в промзону розвантажиться транспортна інфраструктура.

Про це розповів начальник комунальної організації "Київгенплан" Сергій Броневицький в ефірі телеканалу "Київ".

"Зменшиться навантаження транспортне та інженерне, тому що центр повинен бути туристичним, повинні бути громадські простори, зелені насадження, має буде комфортно як киянам, так і туристам", – пояснив він.

За словами Броневицького, враховуючи великий дисбаланс саме в розселенні киян і наявності робочих місць, ми в процесі розробки генерального плану поставлено завдання реалізувати принцип – центр поруч з будинком, тобто створити робочі місця не в адміністративному центрі Києва, а саме поруч з місцями проживання киян.

"І саме територія нижньої Телички – це територія понад 200 гектарів, це одна з таких територій, де можна створити новий діловий центр Києва. Сьогодні там близько 60 підприємств, багато з яких не працює або працюють не на повну потужність", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проектом генплану Києва планується перенести діловий центр в промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем та Корчуватим.

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