Як жителів хрущовок у Києві можуть виселити без їхньої згоди: названо причину

Obozrevatel Кияни 16:59, 6.11.2020 Оновлено: 17:47, 6.11.2020

Переселення мешканців застарілого житлового фонду в Києві не відбуватиметься насильно, але змусити виїхати їх все-таки можуть.

"Не можна примусово позбавити власності людину, але влада може визнати ті ж "хрущовки" аварійними, і на цій підставі знести їх, тут згода мешканців не потрібна", – розповів в інтерв'ю "Вечірньому Києву" начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький.

За його словами, варто пам'ятати, що аварійним визнається жилий будинок, у якого фізичний знос складає 81-100%.

"Однак, якщо депутати Верховної Ради України залишать стару норму в 100% згодних на реконструкцію жителів, то, вважаю, програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду буде реалізовуватися дуже повільно", – додав Броневицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.

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