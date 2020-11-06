Як жителів хрущовок в Києві можуть виселити без їх згоди: названа причина

Переселення мешканців застарілого житлового фонду в Києві не буде відбуватися насильно, але змусити виїхати їх все-таки можуть.

"Не можна примусово позбавити власності людини, але влада може визнати ті ж "хрущовки" аварійними, і на цій підставі знести їх, тут згоду мешканців не потрібна", – розповів в інтерв'ю "Вечірньому Києву" начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький.

За його словами, варто пам'ятати, що аварійним визнається жилий будинок, у якого фізичний знос складає 81-100%.

"Однак, якщо депутати Верховної Ради України залишать стару норму в 100% згодних на реконструкцію жителів, то, вважаю, програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду буде реалізовуватися дуже повільно", – додав Броневицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.