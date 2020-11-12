Як жителів хрущовок у Києві переселятимуть у нові будинки: озвучено схему

Анна Прийма Кияни 12:58, 12.11.2020 Оновлено: 13:02, 12.11.2020

Жителів хрущовок у Києві переселятимуть у нові будинки, що розташовані неподалік від їхнього старого житла.

Про оновлення столичного житлового фонду розповів начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в ефірі програми "Правда тут".

"Для того, щоб забезпечити безперервний процес, буде обиратися на території кварталу або мікрорайону ділянка так званого стартового будинку. В нього буде відселятися людина з п'ятиповерхової забудови", – зазначив він.

І вже після відселення з хрущовки, за словами Броневицького, буде на місці цього будинку будуватися будівля підвищеної поверховості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.

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