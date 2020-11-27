Який вигляд мав Арсенал у Києві: у мережі згадали раритет

Анна Прийма Кияни 05:20, 27.11.2020

У мережі згадали панораму Арсеналу в Києві. Світлину зробили в 1900-ті роки.

Знімком поділилися на сторінці "Пуля" уTwitter. Ліворуч на ньому зображено Нікольські ворота, а праворуч – Арсенал.

Замість одноповерхової будівлі, яка з'єднує їх, нині прокладено вулицю Лаврську.

Панорама Арсеналу
"Пуля", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.

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Кияни

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