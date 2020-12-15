Як виглядала Софійська площа в Києві 40 років тому: раритетне фото

У мережі опублікували архівне фото Софійської площі в Києві, знімок датований 1980-ми роками.

Їм поділилися на сторінці "Старі фото Києва" в Facebook. На одній з центральних і найдавніших площ знаходиться дзвіниця Софійського собору і пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Вона розташована між Володимирській вулицею, Володимирським проїздом, вулицею Алли Тарасової, Софіївською вулицею і Рильським провулком.

Софійська площа "Старі фото Києва", Facebook

За переказами, на місці Софійської площі, яка була полем поблизу міських стін, Ярослав Мудрий у 1036 році розгромив печенігів, після чого побудував на цьому місці Собор святої Софії, а площа перед ним назвав Софійською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві придумали святковий маршрут на заміну фудкорти, стартувати він буде з Софійській площі.