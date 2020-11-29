Як виглядала міська дума в Києві 100 років тому. Архівне фото

У мережі опублікували раритетне фото Київської міської думи, яке було зроблено в 1900-і роки.

Знімком поділилися на сторінці "Пуля" в Twitter. Двоповерхова адміністративна будівля була побудована в 1876-му році архітектором Олександром Шиле.

Після реконструкції до будинку додали третій поверх над бічними крилами. Крім самої думи, тут розміщувалися орендні закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.