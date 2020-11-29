Як виглядала міська дума в Києві 100 років тому. Архівне фото

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
1,2 т.
Як виглядала міська дума в Києві 100 років тому. Архівне фото

У мережі опублікували раритетне фото Київської міської думи, яке було зроблено в 1900-і роки.

Знімком поділилися на сторінці "Пуля" в Twitter. Двоповерхова адміністративна будівля була побудована в 1876-му році архітектором Олександром Шиле.

Після реконструкції до будинку додали третій поверх над бічними крилами. Крім самої думи, тут розміщувалися орендні закладу.

Як виглядала міська дума в Києві 100 років тому. Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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