Як в Києві на Хрещатику будували підземний перехід. Раритетне фото

Анна Прийма Кияни 04:40, 20.11.2020

У мережі згадали будівництво підземного переходу на Хрещатику в Києві. Знімок датований 1962 роком.

Фотографією поділилися на сторінці "Клуб корінного киянина" в соцмережі Facebook.

Будівництво переходу
"Клуб корінного киянина", Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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