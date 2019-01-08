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''Як в 19 столітті'': комунальники Києва здивували ''винахідливістю''

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У столичному парку "Інтернаціональний" комунальні служби посипали пішохідні дороги реагентами вручну.

Так, жителі Києва прислали OBOZREVATEL відео і фото роботи комунальних служб в одному з парків. На кадрах видно, як двоє чоловіків засипають пішохідні доріжки, прямо з кузова автомобіля.

За словами очевидців, роботи відбувалися в понеділок, 7 січня, в парку "Інтернаціональний" на території мікрорайону "Борщагівка". Варто відзначити, подібні роботи повинні проводитися за допомогою спеціального обладнання.

''Як в 19 столітті'': комунальники Києва здивували ''винахідливістю''
''Як в 19 столітті'': комунальники Києва здивували ''винахідливістю''

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зима і весна 2019 року запам'ятаються нестандартними погодними умовами і різкою зміною температури.

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