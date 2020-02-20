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20 лютого • оновлено в 11:21
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Як у мегаполісах світу: Кличко анонсував появу в Києві нових автобусів, трамваїв і тролейбусів

1.3т
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У найближчі роки влада Києва планує оновити рухомий склад громадського транспорту.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у ефірі "Україна 24". За його словами, цього року місто має намір закупити велику партію нових сучасних автобусів.

"Цього року ми плануємо закупити 273 сучасних автобуси. Це найсучасніша техніка. І ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці. За кілька останніх років закупили майже 300 одиниць громадського транспорту. Це сучасні і комфортні автобуси, трамваї та тролейбуси", – наголосив Кличко.

Кличко анонсував появу в Києві нових автобусів, трамваїв і тролейбусів

Кличко анонсував появу в Києві нових автобусів, трамваїв і тролейбусів

Він також зазначив, що столиця розробляє нову схему руху громадського транспорту, яка враховуватиме можливість зручних пересадок з одного виду транспорту на інший. Таким чином громадський транспорт, зокрема, витіснятиме маршрутки та приватні авто з центру міста.

"Це практика мегаполісів у всьому світі. У великих містах, аби в’їхати в центр, треба заплатити чималі кошти. Зокрема, і за паркування. Тому на заході багато людей користуються саме громадським транспортом. Це позитивно впливає на трафік та на екологічну ситуацію в місті", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Чан Джеки
Чан Джеки
виталик пущай скажет как он отмазалси от =слуг народа= .сколько заплатил чтобы его оставили у руля.почему журналисты ето тему оставили.виталик ждем ответа и конкретную суму.ждемс .
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Читай "20 лет эксплуатировавшиеся в Европе". По меркам Украины новые.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Горелов Сергей, в большинстве своем 20 летняя европа- ето россия новье.
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