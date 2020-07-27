Як у Києві будують Велику Окружну дорогу: спливли скандальні подробиці

Будівництво Великої Окружної дороги в Києві на ділянці 1,8 км від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської обросло кримінальними справами.

Як пише "КиевВласть", правоохоронці спочатку зацікавилися збільшенням майже в три рази кошторису будівництва. Вони підозрюють, що це було зроблено штучно, і навіть описали механізм, який для цього використовував підрядник ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (компанію пов'язують з одіозним Денисом Комарницьким).

Згодом Офіс генпрокурора виявив ще і порушення державних інтересів із боку замовника будівництва – КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" (КП "ДБШТС").

Як розповіли виданню в КП "ДБШТС", будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської має завершитися до кінця 2021 року. Для цього вже укладено два договори сумарно на 1,07 млрд гривень із ТОВ "Еко-Буд-Трейд":

Договір від 10 березня 2016 року на будівництво Великої Окружної дороги (первісна ціна договору – 325,9 млн гривень, але згодом, з урахуванням внесених змін, вона зросла в 2,2 рази – до 718,7 млн гривень). Договір від 23 квітня 2020 року на виконання додаткових робіт із будівництва Великої Окружної дороги (ціна договору – 354,1 млн гривень).

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки (затвердженої рішенням Київради від 21.12.2017 року №1042\4049), станом на 1 січня 2020 року роботи з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської виконано на 383,9 млн гривень.

За даними Е-data, підряднику за виконані роботи за першим договором заплачено 341 млн гривень. Остання оплата здійснювалася в кінці грудня 2019 року. За новим договором проплат поки не було. Хоча в бюджеті Києва на 2020 рік на ці цілі передбачено 200 млн гривень і ще 300 млн гривень держсубвенції на утримання і розвиток автомобільних доріг. При цьому в столичному бюджеті-2020 терміни завершення будівництва зрушені на рік – до грудня 2022 року.

З чого все починалося

Рішення про будівництво Великої Окружної дороги від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської було прийнято ще в 2003 році, коли КП "ДБШТС" отримало під це будівництво в постійне користування три земельні ділянки загальною площею 22,54 га (рішення Київради від 23.10.2003 року №121-8/994 і від 17.09.2009 року № 260/2329).

У 2008 році КП "ДБШТС" визначили замовником цього будівництва, а саме будівництво хотіли почати вже в 2009 році (розпорядження Київської міськдержадміністрації від 08.09.2008 року №1225).

У результаті робочий проєкт столична влада змогла затвердити тільки в 2014 році. У ньому було визначено, що довжина проєктованої ділянки дороги становить 1,8 км, ширина – 46 метрів, проходження автомобілів на добу – 51 тис., термін будівництва – 22 місяці. Кошторис тоді затвердили на рівні 410 млн гривень (розпорядження КМДА від 10.02.2014 року №192, втратило чинність), а в кінці лютого 2019 року переглянули і збільшили в 2,8 рази – до 1,12 млрд гривень (розпорядження КМДА від 27.02.2019 №355).

Мабуть, відразу після збільшення кошторису, зросла в 2,2 рази і ціна договору від 10 березня 2016 року, між КП "ДБШТС" і ТОВ "Еко-буд-трейд" на будівництво зазначеної ділянки Великої Окружної дороги (у відкритих джерелах цей договір і додаткові угоди до нього відсутні).

Кримінальний шлейф

Навесні 2019 року питанням будівництва Великої Окружної дороги зайнялися правоохоронці. Їх зацікавила інформація в сюжеті ТСН про те, що під час будівництва цієї дороги в 2016 році посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти і столичній владі довелося значно збільшити кошторис. У підсумку 19 квітня 2019 року ГУ Нацполіції в Києві відкрило кримінальне провадження (під №42019100000000293).

Пізніше в межах цього ж кримінального провадження слідчі столичної поліції з'ясували ще низку цікавих фактів.

З визначення Голосіївського райсуду Києва від 3 лютого 2020 року відомо, що посадові особи підрядника – ТОВ "Еко-буд-трейд" – розробили механізм штучного завищення вартості будівництва Великої Окружної дороги. Він, за даними слідства, реалізовувався за допомогою таких кроків:

У квітні 2017 року на прохання "Еко-буд-трейда" директор ТОВ "Інститут "Київдормістпроект" направив в КП "ДБШТС" лист про те, що в ході будівництва виявлено непридатний ґрунт, який необхідно вивезти і замінити на пісок. 12 жовтня 2017 року ТОВ "Еко-Буд-Трейд" уклало договір з ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" на проведення науково-дослідних робіт з визначення можливості використання цих ґрунтів. В результаті працівники інституту встановили, що слід замінити 507,9 тис. куб. метрів ґрунту, оскільки під насипом запроектованої автомобільної дороги виявлено насипні (звалищні) ґрунти, в яких вміст будівельного сміття і побутових відходів з включенням органічних речовин і торфу становить до 75%. В кінці жовтня 2017 року КП "ДБШТС" з метою обгрунтування підвищення вартості будівництва уклало договір з якоюсь фізичною особою-підприємцем, що надала техзвіт про наявність слабких ґрунтів на відрізку будівництва.

На підставі зазначених звітів генеральний проектувальник – ТОВ "Інститут "Київдормістпроект" – за погодженням з КП "ДБШТС" до переліку робіт з будівництва Великої Окружної дороги включив додаткові роботи по заміні слабких і заторфованних ґрунтів і збільшив кошторис будівництва. Згодом на підставі вищевказаних документів 10 жовтня 2018 року ДП "Укрдержбудекспертиза" надала КП "ДБШТС" звіт про збільшення кошторису будівництва до 1,12 млрд гривень.

Примітно, що у відповіді на запит депутата Верховної Ради Мар'яни Безуглої (фракція партії "Слуга народу") в січні 2020 року в КМДА пояснили, що збільшення кошторису в 2,8 рази пов'язане з подорожчанням матеріально-технічних і трудових ресурсів, виникненням необхідності заміни непридатного ґрунту і ліквідації звалища, а також змінами чинних нормативів щодо визначення рівня прибутку та адміністративних витрат. І особливо підкреслили, що звалище в місці забудови утворилося за час призупинення робіт – з 2001 по 2018 рік.

За даними КМДА, на лютий 2020 року в ході будівництва Великої Окружної дороги були влаштовані буронабивні палі і змонтовані конструкції шляхопроводу через вул. Богатирську, частково змонтовані конструкції шляхопроводу через залізницю, завершені загальнобудівельні роботи з будівництва підземного пішохідного переходу, побудовано і перенесено 50 гаражів, проведені часткові роботи по перебудові інженерних мереж.

"За такі гроші це мала бути ультрасучасна споруда, яке розведе шалений потік транспорту відразу в декількох напрямках і на різних рівнях. Але судячи з проекту, нічого видатного нам чекати не варто... Інфляція чи черговий дерибан бюджетних коштів? Безперечно, наші чиновники вже добре навчилися освоювати гроші, малюючи космічні кошториси і залучаючи своїх "друзів" до тендерів", – в кінці лютого поточного року обурювався депутат Київради Олександр Пабат (позафракційний).

Але ні кримінальне провадження, ні обурення депутатів не завадили КП "ДБШТС" укласти 23 квітня 2020 року другий договір з ТОВ "Еко-буд-трейд" на 354,19 млн гривень для виконання додаткових робіт з будівництва Великої Окружної. Причому закупівлю провели за переговорною процедурою – без конкурсу.

Цією закупівлею зацікавилися в Офісі генерального прокурора. На початку липня 2020 роки там заявили, що КП "ДБШТС" порушило державні інтереси і безпідставно застосувало переговорну процедуру. В результаті "територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму грошей".

Хто будує

Але найцікавіше те, що на об'єкті роботи виконують будівельники, на одязі і касках яких красується напис "СК "Адамант". На сайті ТОВ "СК "Адамант" також зазначено, що вони займаються будівництвом Великої Окружної дороги на замовлення влади Києва.

При цьому, у відкритих джерелах документального підтвердження того, що ТОВ "СК "Адамант" є субпідрядником ТОВ "Еко-буд-трейд" при будівництві Великої Окружної дороги немає. Хоча договором між КП "ДБШТС" і ТОВ "Еко-буд-трейд" від 23 квітня 2020 року така можливість передбачена, в системі Prozorro відсутня довідка про притягнення субпідрядника при виконанні робіт за договором.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Еко-буд-трейд" зареєстровано в грудні 2014 року в Києві. Статутний фонд – 7 млн гривень (до 2017 року – 1000 гривень), основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових споруд. Керує підприємством Віталій Фастовець. Засновники та кінцеві бенефіціарні власники – Максим Половко (55%) і Євген Расторгуєв (45%).

Максим Половко також є директором і власником ТОВ "Міськбудальянс", ТОВ "Авантаж Венчурс", ТОВ "Академінвестпроект", ТОВ "Адамант Інвест" і ТОВ "СК Девелопмент". Ці компанії спеціалізуються також на будівництві, і мають статутні капітали від 3 до 10 млн гривень.

У 2015 році Максим Половко балотувався до Київради від ПП "Європейська солідарність" (партія БПП "Солідарність") під №74, проте обраний не був. ЗМІ припускали, що Половко був технічним кандидатом.

Зареєстрований Максим Половко в одному з будинків (звичайна панелька) по вул. Борщагівській у Солом'янському районі Києва. У той же час за інформацією "Чесно", власник "Еко-буд-трейда" – власник елітного житла в ЖК "Златоустівський" в Шевченківському районі Києва.

За даними Zакупівлі, компанія почала брати участь в державних закупівлях з грудня 2015 року – відразу після виборів до Київради. За цей час було укладено 11 договорів на 8,1 млрд гривень, з яких 8 договорів на 7,49 млрд гривень компанія отримала саме від КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Зокрема, ТОВ "Еко-буд-трейд" на замовлення КП "ДБШТС" є генпідрядником будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, яке пильно вивчають правоохоронні органи. Дарницька районна прокуратура Києва підозрює, що ТОВ "Еко-буд-трейд", найнявши ряд субпідрядників, разом з КП розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості виконаних робіт і матеріалів.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Еко-буд-трейд", схоже, є однією з компаній, за допомогою яких підприємець і депутат Київради VI скликання від "Блоку Леоніда Черновецького" Денис Комарницький "годується" на столичній скарбниці. Ця інформація була оприлюднена депутатом Верховної Ради Гео Леросом (фракція "Слуга народу") і передана ним у НАБУ. Згідно з цими даними, серед всіх компаній, які пов'язують з Комарницьким, саме ТОВ "Еко-буд-трейд" отримало найбільший "куш" зі столичної скарбниці і саме на замовлення КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" на будівництво – Великої окружної дороги і Подільсько-воскресенського мостового переходу.

ТОВ "СК "Адамант" зареєстровано в 2010 році. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд – 57,8 тис. гривень. Засновником на даний момент числиться Петро Левченко, директор – Роман Топазли.

До 2018 року в складі засновників були ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг", ТОВ "Група будівельних компаній "Добробуд", ТОВ "Шляхо-будівельне управління №14" і корпорація "Укртрансбуд". Бенефіціарами значилися Андрій Сталевий, Костянтин Будьонний і Олег Березовський. Раніше підприємство було зареєстровано в смт Бородянка Київської області, з 2017-го – в Мукачево Закарпатської області.

За даними Zакупівлі, за 10 років існування за результатами участі в державних закупівлях ТОВ "СК "Адамант" уклало 11 договорів на 1,03 млрд гривень. Найбільші підряди компанії дістаються від столичних комунальних підприємств.

Наприклад 12 грудня 2019 року КП "Київбудреконструкція" за 125 млн гривень замовило у ТОВ "СК "Адамант" послуги зі зміцнення схилів гори Щекавиця на вул. Лук'янівська, 46.

5 червня 2020 року столичне КП "Київбудреконструкція" за 27,4 млн гривень замовило у ТОВ "СК "Адамант" виконання робіт з регулювання рівня води озера Глінка в Печерському районі Києва. Цей підряд компанія буде виконувати паралельно з протизсувними роботами на схилі озера Глінка, які "Київбудреконструкція" замовило у нього в березні поточного року.

Також 5 червня ТОВ "СК "Адамант" дістався ще один великий підряд – КП "Київбудреконструкція" за 13,19 млн гривень замовило у нього виконання комплексу протизсувних заходів для зміцнення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту в Печерському районі Києва.

У травні 2020 року КП "Ватутінськінвестбуд" уклало договір з ТОВ "СК "Адамант" на завершення будівельних робіт з комплексного розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови села Троєщина у Деснянському районі Києва. Ціна договору склала 233,9 млн гривень. За ці гроші ТОВ протягом 6 років повинна буде прокладати інженерні мережі, будувати дороги і упорядковувати територію.

За даними видання, ТОВ "СК "Адамант" явно має якесь відношення до скандальної групи компаній "Укрбуд", яку пов'язують з депутатом Верховної Ради VIII скликання (позафракційний) і депутатом Київради VII скликання (фракція "УДАР-Солідарність") Максимом Микитасем. Хоча прямих зв'язків в реєстрах немає, але раніше на сайті СК "Адамант" повідомлялося, що їхня компанія входить до групи "Укрбуд". Зараз така інформація там вже відсутня. Також на дорогих тендерах, організованих ДП "Чорнобильська АЕС", ДСП "ЦППРВ", ДП "НАЕК "Енергоатом", на яких завжди виходить переможцем ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" дружини Микитася Наталії, "конкурентами" виступають колишні засновники ТОВ "СК "Адамант" (корпорація "Укртрансбуд" та ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг").

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" створено Київрадою у 1998 році. Основний вид діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Статутний капітал – 2,9 млн гривень. З березня 2020 року тимчасово керує Роман Лісневський. До нього, з 12 листопада 2018 року директором КП був Михайло Харнам.

КП підпорядковане Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яким з 6 лютого 2020 року керує Валентин Осипов. Сферу транспортної інфраструктури в столиці з 21 лютого 2020 року курує заступник голови КМДА Олександр Густелев.