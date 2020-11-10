Як розвантажити мости через Дніпро в Києві: озвучений генплан і приклад Європи

На сьогодні мостові переходи в Києві вичерпали свій ліміт по пропускній здатності. Через це в години "пік" на під'їздах спостерігаються величезні пробки.

Начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький на своїй сторінці в Facebook розповів, як ліквідувати затори при переїзді через Дніпро.

Він показав таблицю з автопереходами по деяким іншим містам Європи, які перетинаються річкою приблизно навпіл і мають приблизно однакову кількість населення на різних берегах.

Таблиця міст Європи з мостами. Facebook Броневицького

"У нас один мостовий перехід припадає приблизно на 600 тис. осіб, а в інших містах Європи один мостовий перехід – на 130-160 тис. Одна смуга на мостових переходах в Києві змушена обслуговувати в три рази більше населення в порівнянні з іншими містами Європи" , – зазначив Броневицький.

Однак, за його словами, поліпшити транспортне сполучення між берегами Дніпра тільки шляхом будівництва нових мостових переходів практично неможливо. Це обумовлено великою шириною річки і історичною забудовою.

"У генеральному плані передбачається низка заходів. Зокрема, передбачається створення близько 150 000 додаткових робочих місць на лівому березі, що зменшить транспортний попит на мостові переходи", – уточнив начальник "Київгенплану".

Крім того, планується, що подальший розвиток швидкісного транспорту (метро і міської залізниці) зменшить кількість приватних авто на мостових переходах, а будівництво Південного і Північного мостового переходу виключить рух транзитного транспорту і розвантажить існуючі мости.

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