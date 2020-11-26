Як прискорити оновлення хрущовок: в Києві озвучили план
Прискорити процес реновації хрущовок зможе ухвалення нового закону, за яким для переселення людей і початку робіт потрібно буде менше згодних жителів.
Про оновлення столичного житлового фонду розповів начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в сюжеті телеканалу ICTV.
"Зараз підготовлено новий проект закону про комплексну реконструкцію та реновацію, в ньому закладено 75%, а не 100% згодних", – сказав він.
Загалом в Києві налічується понад дві тисячі панельних хрущовок, які не відповідають вимогам комфортного житла, а іноді знаходяться в аварійному стані десятки років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.
Переселення мешканців застарілого житлового фонду в Києві не відбуватиметься насильно, але змусити виїхати їх все-таки можуть.