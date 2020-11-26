Як прискорити оновлення хрущовок: в Києві озвучили план

Анна Прийма Кияни 16:28, 26.11.2020 Оновлено: 17:14, 26.11.2020

Прискорити процес реновації хрущовок зможе ухвалення нового закону, за яким для переселення людей і початку робіт потрібно буде менше згодних жителів.

Про оновлення столичного житлового фонду розповів начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в сюжеті телеканалу ICTV.

"Зараз підготовлено новий проект закону про комплексну реконструкцію та реновацію, в ньому закладено 75%, а не 100% згодних", – сказав він.

Загалом в Києві налічується понад дві тисячі панельних хрущовок, які не відповідають вимогам комфортного житла, а іноді знаходяться в аварійному стані десятки років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.

Переселення мешканців застарілого житлового фонду в Києві не відбуватиметься насильно, але змусити виїхати їх все-таки можуть.

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