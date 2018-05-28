Як Кличко: в Києві уболівальник нокаутував задиристого дебошира

У Києві 23 травня стався інцидент за участю футбольного вболівальника, якому довелося нокаутувати дебошира.

Відео короткого "поєдинку" опублікував на Youtube-каналі "Інформатор".

"Бійка в самому центрі Києва та жорсткий нокаут від футбольного фаната в результаті", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як напіводягнений хлопець накидається на відпочивальників і б'ється з ними. Одним із тих, з ким захотів з'ясувати стосунки дебошир, виявився уболівальник із синім рюкзаком.

Однак фанат виявився добре підготовленим і зумів усього одним ударом відправити агресивного молодика в нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час фіналу ЛЧ у Києві були затримані провокатори.