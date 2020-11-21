Як Київ порушує карантин вихідного дня: онлайн-репортаж
У суботу, 21 листопада, в Україні почав діяти другий карантин вихідного дня. По всій країні повинні були відкритися тільки продуктові магазини, аптеки і автозаправні станції. Решта магазинів, фуд-корти, розважальні зони в ТРЦ, кінотеатри, театри і спортзали – закрити свої двері до понеділка.
Поліція Києва проводить рейди закладами для перевірки дотримання карантину в столиці.
OBOZREVATEL стежить за порушеннями карантинних обмежень онлайн:
Поліцейські закрили один із магазинів непродовольчих товарів "Червоний маркет". Власник повинен буде сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Також була виявлена робота секс-шопа під час карантину вихідного дня.
У ТРЦ "Аладдін" на Позняках працювали "Люксоптика" і ресторан на винос. Держпродспоживслужба склала протокол, так як для роботи в торговому центрі заклад повинен мати окремий вхід.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.