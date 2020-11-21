Як Київ порушує карантин вихідного дня: онлайн-репортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
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  • Поліція Києва проводить рейди закладами для перевірки дотримання карантину

  • Зокрема, правоохоронці закрили магазин мережі "Червоний маркет"

  • Також виявлено роботу секс-шопа

Поліція Києва влаштувала рейд

У суботу, 21 листопада, в Україні почав діяти другий карантин вихідного дня. По всій країні повинні були відкритися тільки продуктові магазини, аптеки і автозаправні станції. Решта магазинів, фуд-корти, розважальні зони в ТРЦ, кінотеатри, театри і спортзали – закрити свої двері до понеділка.

Поліція Києва проводить рейди закладами для перевірки дотримання карантину в столиці.

OBOZREVATEL стежить за порушеннями карантинних обмежень онлайн:

  • Поліцейські закрили один з магазинів непродовольчих товарів "Червоний маркет". Власник повинен буде сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Поліцейські закрили "Червоний маркет"
"Червоний маркет" порушив карантин вихідного дня
Поліція Києва проводить рейд
Мали відкритися тільки продуктові магазини, аптеки і автозаправки
Решта магазинів повинні закрити свої двері до понеділка
"Червоний маркет" працював під час карантину
Поліцейські нагрянули в магазин
Правоохоронці закрили "Червоний маркет"
Власник магазину повинен буде заплатити штраф

  • Також була виявлена робота секс-шопа під час карантину вихідного дня.

Поліцейські закрили секс-шоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 14 листопада розпочав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.

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