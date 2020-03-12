Як дезинфікують транспорт у столиці через коронавірус: Кличко показав відео

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео про те, як дезинфікують громадський транспорт столиці.

Воно опубліковане на його сторінці у Facebook. У дописі до публікації, Кличко зазначив, що влада міста робить усе можливе, щоб убезпечити киян від можливого інфікування коронавірусом.

"Особлива увага – до безпеки в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезинфікуючими засобами – перед подачею на маршрути та в кінці зміни. Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО, які пройшли спеціальну підготовку", – зазначив Кличко.

За його словами, щоденно працівники "Київпастрансу" обробляють 361 автобус, 349 тролейбусів та 276 трамваїв, що виходять на маршрути в місті. А лікарі заміряють температуру у водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після повернення в депо.

"У столичній підземці обробляють дезинфекторами як самі вагони, так і приміщення станцій. Працівникам служб, що контактують із пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до громадян через запровадження карантину в Україні в зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

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