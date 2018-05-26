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"Я терорист": у "Борисполі" затримали іранця

2.3тЧитати новину російською

Прикордонники затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" громадянина Ірану, який представився терористом.

"Сьогодні вранці в Терміналі "Д" аеропорту "Бориспіль" під час посадки на рейс до Стокгольму один із пасажирів - громадянин Ірану заявив, що є терористом. Громадянин слідував транзитом з Тегерану. Особа затримана групою реагування відділу прикордонної служби", - написав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян в Fаcebook.

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В аеропорту оглянули багаж пасажира із застосуванням службової собаки, натренованої на виявлення вибухівки.

"Інформація про причетність даного громадянина до терористичних організацій перевіряється. Викликана слідчо- оперативна група Національноі поліції", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві затримали двох російських шпигунів, яких направила країна-агресор для збору інформації.

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Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особа
Олег Слободян
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
аеропорт БориспільДержавна прикордонна служба Українитероризм
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