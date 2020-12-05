Встановлять відразу три ялинки: з'явилися нові подробиці про святкування Нового року в Києві

На новорічні свята-2021 у Києві будуть встановлені три тематичні ялинки.

Як розповів в ефірі телеканалу "Київ" засновник проєкту FolkUkraine, який є організатором новорічних святкувань у столиці, Ігор Добруцький, усі ялинки будуть штучними (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перша тематична ялинка – це чарівний ліс, друга – це полігональна іграшка, на якій усе кришталеве, і третя ялинка – це петриківський розпис", – зазначив він.

За словами Добруцького, перша ялинка висотою 31 м 28 см буде розташована на Софійській площі, міська ялинка висотою 20 м – під Аркою Дружби народів, а третья – висотою 18 м на Контрактовій площі.

Усі новорічні локації об’єднає так званий "казковий маршрут", що пролягатиме від Софійської площі по Скляному мосту, через Арку Дружби народів, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі.

Довжина маршруту – 8 км в обидва боки.

Традиційної зони на Софійській площі з ярмарками цьогоріч не буде. Зате встановлять віртуальну резиденцію святого Миколая, де діти зможуть загади бажання через відеозв’язок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фудкортів та сцени біля головної ялинки країни у цьому році не буде. Водночас відвідувачів чекатимуть інсталяції, сувеніри, напої і снеки.

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі заходи, куди піти на Новий рік 2021 у Києві. А якщо все-таки багато заходів скасують, тоді можна зустріти це свято не виїжджаючи далеко.