Все почалося з нежитю: 21-річний киянин з COVID-19 з боксу описав незвичайні симптоми

Молодий киянин Віктор Фантаєв заразився коронавірусом і розповів про те, як починалося і протікає його захворювання.

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Наразі він перебуває у важкому стані з двосторонньою пневмонією в одній зі столичних лікарень. Про це Віктор розповів на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Друзі, товариші, знайомі, хейтери, сьогодні я хочу розповісти свою маленьку історію, як я захворів на коронавірус. Мені здавалося, що все це десь-інде, а підхопити це, як "виграти в лотерею", адже за офіційними даними хворих в Україні 0,01%", – написав хворий.

21-річний киянин заразився COVID-19 facebook.com/viktorfant

Перші симптоми COVID-19 у 21-річного хлопця з'явилися близько 10 днів тому. За його словами, він щодня контактував лише зі своєю сім'єю і двома сторонніми людьми, в магазин ходив ночами, а по Києву пересувався виключно на машині. Віктор зазначив, що не знає, де міг підхопити коронавірус.

21-річний киянин заразився COVID-19 facebook.com/viktorfant

Заражений детально описав свої відчуття і симптоми:

День 1 – з'явилися перші симптоми: нежить, легкий кашель. Хлопець не надав цьому особливого значення.

День 3 – захворювання вже відчувалося. Вологий кашель посилився, "ламало" тіло, з'явився сильний біль у горлі. Температура була відсутня.

Палата хворого на коронавірус facebook.com/viktorfant

День 4 – Віктор по телефону звернувся до сімейної лікарки. Кашель різко змінився на сухий.

"Кашель був такої сили, що я не спав всю ніч. Мені лікарка виписала симптоматичне лікування", – зазначив хворий.

Палата хворого коронавірусом facebook.com/viktorfant

День 6 – з'явилася перша температура вище 37,1. Стан погіршився. Хлопець наполіг на тому, щоб йому зробили тест на коронавірус.

"До мене не приїхала робити тест мобільна бригада, мені сказали прийти в поліклініку. Бо у мене є машина і зараз не буде епідемії у половини Шевченківського району. Моя сімейна лікарка боялася зі мною контактувати і навіть за весь час не послухала мої легені", – зазначив Віктор.

Палата хворого коронавірусом facebook.com/viktorfant

День 7 – температура перестала опускатися нижче 38 градусів. "Швидка" госпіталізувала Віктора в інфекційну лікарню. Експрестест на коронавірус засвідчив негативний результат. Взяли ще один ПЛР-тест.

День 8 – важкий стан, ставлять багато крапельниць, роблять уколи. Хлопця поселили в порожню загальну палату на поверсі, переповненому зараженими COVID-19. Прийшов результат ПЛР-тесту – негативний.

"Якщо ви хочете, щоб до вас підходили, давайте грошей, без цього нікого не знайдете", – написав заражений.

Палата хворого на коронавірус facebook.com/viktorfant

День 9 – температура 39,4. Другий ПЛР-тест на коронавірус засвідчив позитивний результат. Рентген показав двосторонню пневмонію. Заражений погодився підписати "відмову від відповідальності" і пройти експериментальне лікування "Плаквенілом" – препаратом від малярії. Хлопця перевели в бокс, де лежить ще один чоловік із COVID-19.

Палата хворого на коронавірус facebook.com/viktorfant

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 11 квітня в Києві від коронавірусу померли вже сім людей, майже 400 інфіковані.

Статистика по районах Києва виглядає так:

Раніше стало відомо ім'я померлого від коронавируса молодого чоловіка в Києві: він не пив і не курив.