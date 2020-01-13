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13 січня • оновлено в 10:07
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Врятуйте життя! Лікарі повідомили про брак донорської крові у Києві

1.6т
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У Київському центрі крові практично вичерпалися запаси крові по всіх групах.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба підприємства, називаючи ситуацію критичною.

"Кожна ваша донація може врятувати три життя", – зазначається у повідомленні.

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У центрі додали, що здати кров можна з 8:00 до 14:00 в будні дні за адресою: вул. Берлінського, 12 (метро Дорогожичі) і вул. Пимоненка, 8 (метро Лук'янівка). З собою донори обов'язково повинні мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Групи крові

Групи крові

КЦК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
любопытно будет когда население подсчитают - сколько за 5 лет гейволюции гнидности осталось поголовья?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Депутатов пригласите 450 бездельников хоть кровь сдадут
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