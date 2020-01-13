Врятуйте життя! Лікарі повідомили про брак донорської крові у Києві

У Київському центрі крові практично вичерпалися запаси крові по всіх групах.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба підприємства, називаючи ситуацію критичною.
"Кожна ваша донація може врятувати три життя", – зазначається у повідомленні.
У центрі додали, що здати кров можна з 8:00 до 14:00 в будні дні за адресою: вул. Берлінського, 12 (метро Дорогожичі) і вул. Пимоненка, 8 (метро Лук'янівка). З собою донори обов'язково повинні мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Групи крові
КЦК
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