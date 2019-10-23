Воювала на Донбасі: спливли несподівані деталі про викрадачку немовляти під Києвом

Жінка, яка викрала немовля в Коцюбинському під Києвом, раніше воювала на Донбасі в добровольчому батальйоні.

Як повідомили в середу, 23 жовтня, на брифінгу поліції, жінка 1993 року народження жила в Бердичеві. На війні отримала контузію.

"Після контузії переїхала жити в Києво-Святошинський район, де познайомилося з молодим чоловіком. Її колишній чоловік зараз знаходиться у в'язниці. Познайомившись, вона завагітнила, бо не могла завагітніти від попереднього чоловіка.

Але так склалося, що вагітність була перервана. Але поставила собі за мету, щоб у неї була своя дитина. Додалася в ряд груп в соцмережах і виношувала план викрасти дитину", - повідомили правоохоронці.

За викрадення дитини жінці загрожує 5 років тюремного ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Харкові посеред вулиці викрали дівчину. Двоє чоловіків насильно посадили її в автомобіль чорного кольору і повезли в невідомому напрямку.

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