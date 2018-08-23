Вони існують: у Києві показали отримані від США "Джавеліни"

У середу, 22 серпня, під час генеральної репетиції параду до Дня Незалежності у Києві на Хрещатику продемонстрували довгоочікувані американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Їх поява викликала пожвавлення серед глядачів, пишуть "Факти". вони були встановлені на броньованих автомобілях "Варта".

Завершилася репетиція не менше вражаючим прольотом бойової авіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 22 серпня зламався танк, який їхав на генеральну репетицію параду до Дня Незалежності України.