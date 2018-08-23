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Вони існують: у Києві показали отримані від США "Джавеліни"

1.5тЧитати новину російською

У середу, 22 серпня, під час генеральної репетиції параду до Дня Незалежності у Києві на Хрещатику продемонстрували довгоочікувані американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Їх поява викликала пожвавлення серед глядачів, пишуть "Факти". вони були встановлені на броньованих автомобілях "Варта".

Завершилася репетиція не менше вражаючим прольотом бойової авіації.

Новини
"Честь стояти в одній шерензі": Порошенко зробив заяву на репетиції параду у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 22 серпня зламався танк, який їхав на генеральну репетицію параду до Дня Незалежності України.

Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Графский Степан
Графский Степан
Недавно модернизированная российская система РЭБ БМ , превращает эти Джавелины в обычные гранаты. А вообще, прикалывает, как хохложопые радуются своим приобретением, как папуасы новому топору))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Графский Степан, улыбнул.)
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Просроченные Джавелины, гордость хохлов. Очко хозяевам так за них зализали, что на языках до сих пор мозоли.
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