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"Вони чекали Юру": спливли подробиці звірячого вбивства під Києвом

2.3т Читати матеріал російською

Підозрювані у вбивстві хлопця в Славутичі Київської області є відомими в місті кримінальними особистостями.

Про це OBOZREVATEL повідомили друзі загиблого – Юрія Булата. Детальніше – в нашому матеріалі.

За словами друзів, Булат не є журналістом, як про це спочатку повідомили в соцмережах і ЗМІ. Молода людина – військовий, однак останній час займав посаду директора в одній з компаній по переробці паперових відходів.

Юрій Булат

Юрій Булат

Соц мережі

В Славутич Юрій приїхав проголосувати на виборах.

"У ніч на неділю, 21 липня, Юрко разом з друзями перебував в одному з барів. На відео, зняте камерою спостереження, яке ми переглядали, видно, як до нього підійшов якийсь чоловік. Після короткої розмови він почав бити Юру", – розповіла нам знайома загиблого, яка попросила не називати її ім'я.

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За словами наших співрозмовників, їх товариша провокували вийти на вулицю, але він з друзями не повівся на провокацію.

"Близько п'ятої ранку заклад закрився і компанія вийшла з бару. Там Юрка вже чекали як мінімум три людини. Зав'язалася бійка. Все відбулося дуже швидко. В кінці бійки двоє з тих виродків, інакше їх не назвеш, тримали Юру за руки, а третій завдав єдиний смертельний удар", – розповіли друзі загиблого.

У одного із затриманих поліцейські вилучили ніж

У одного із затриманих поліцейські вилучили ніж

У прес-службі поліції Київщини повідомили, що протягом кількох годин правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних.

"У ході оперативно-розшукових заходів встановили і місце перебування людини, яка завдала смертельне ножове поранення. Але перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів", – повідомили у відомстві.

Вбивство трапилось у Славутичі Київської області

Вбивство трапилось у Славутичі Київської області

Між тим друзі загиблого зазначають, що протягом неділі, підозрюваних у вбивстві з невідомих їм причин нібитодвічі відпускали і знову затримували.

Також друзям Булатова називають імена ймовірних зловмисників. "Удар наносив Євген С., а Дмитро Р. і Армен Х. тримали Юру за руки. Ці люди – відомі в Славутичі кримінальні особистості. З чуток, вони поширюють наркотиками і промишляють рекетом", – розповіли наші співрозмовники.

На сьогоднішній день кримінальне провадження відкрите за статтею 115 ч. 2 п.7 КК (умисне вбивство). Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначають, що в суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в ДТП загинули чотири людини, в тому числі 10-річна дитина. Легковий автомобіль, в якому знаходилися люди, на трасі зіткнувся з вантажівкою, водій якого попередньо порушив правила повороту.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство кримінал Національна поліція України
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